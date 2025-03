Milhares de israelenses protestam contra Netanyahu em Jerusalém

Netanyahu anunciou no domingo que pretendia destituir o chefe do Shin Bet e afirmou que não tem confiança em Ronen Bar devido ao fracasso dele em impedir o ataque de 2023.

"Este governo não respeita os sinais vermelhos", disse Yair Lapid, ex-primeiro-ministro e líder do partido de oposição centrista Yesh Atid, na rede social X. "Chega! Apelo a todos vocês, este é nosso momento, este é nosso futuro. Vão para as ruas."

Os manifestantes acusam Netanyahu de aproveitar a guerra contra o Hamas para silenciar as críticas e concentrar o poder nas mãos do governo.

Dentre as frases entoadas em Jerusalém, "Você é o chefe, você tem a culpa" e "Você tem sangue nas mãos" eram as mais gritadas pelos manifestantes. Outros exibiam cartazes com "Todos somos reféns" ou pedidos para que os Estados Unidos "Salvem Israel de Netanyahu".

O protesto desta quarta diante do Parlamento israelense também contou com a presença de parentes dos reféns, que criticaram os bombardeios em Gaza, retomados na noite de segunda (17), após uma trégua de quase dois meses.

Duas pessoas, uma delas funcionário das Nações Unidas, foram mortas em ataque que atingiu o prédio da ONU em Deir al-Balah, no centro de Gaza, disse um colaborador da organização internacional à AFP. O Hamas confirma que um trabalhador da instituição mundial está entre as vítimas. Um dos falecidos trabalhava para o Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (UNOPS), disse a fonte.

Um alto funcionário do órgão, no entanto, recuou e afirmou ter havido um "erro técnico". A Defesa Civil de Gaza indicou que mais de 470 pessoas morreram nos bombardeios desde a madrugada de terça -o número foi confirmado pelo Hamas.

