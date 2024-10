Mãe de bebê e estudante estão entre mortos durante ataque a tiros em Israel

Quatro pessoas foram socorridas em estado grave. As autoridades médicas de Israel declararam estado de emergência. Os 17 feridos foram encaminhados para centros médicos da região. O ataque ocorreu pouco antes do Irã lançar mísseis contra Israel.

Um deles estava armado com um rifle e o outro com uma faca. Os ataques aconteceram em dois locais: dentro de um vagão de trem e em uma rua.

Pessoa com cidadania grega é uma das vítimas. O ministro do Exterior da Grécia informou, em comunicado, que uma das vítimas do ataque em Jaffa nasceu no país e morava em Jerusalém. Essa pessoa é uma das duas que não teve a identidade divulgada até o momento.

Inbar Segev, 33, estava com o filho de nove meses quando foi baleada. A criança sobreviveu, segundo o jornal Times of Israel. A mulher era instrutora de pilates e também deixa o marido.

Your browser does not support the video tag.

