Lula tem que deixar de falar e começar a fazer algo sobre Venezuela, diz Guaidó

No baile, Guaidó demonstrou otimismo quanto ao novo mandato de Trump, que entende como alguém capaz de influenciar uma mudança de regime. Melhores relações entre EUA e Venezuela, sinalizou, beneficiariam não apenas os dois países mas também o restante da América Latina. Foi nesse contexto que ele expressou sua decepção com o governo Lula.

