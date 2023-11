Libertação dos primeiros reféns em Gaza está marcada para sexta-feira

A libertação dos primeiros reféns que estão na Faixa de Gaza está marcada para esta sexta-feira, às 16h, no horário local. O cessar-fogo está previsto para começar antes, por volta das 7 horas.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do ministério das Relações Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, que trabalhou como mediador do acordo firmado entre Israel e Hamas. Ele ainda disse que, inicialmente, 13 pessoas serão libertadas, todas mulheres e crianças. A trégua firmada prevê 4 dias de pausa dos bombardeios em todas as frentes de batalha. Nesse período, 50 reféns devem ser soltos.

Israel já confirmou as informações e disse já ter a lista com os nomes das pessoas que serão libertadas. O primeiro-ministro Benjamim Netanyahu, espera que todos os reféns voltem para casa. Mas disse que a guerra vai continuar até que o Hamas seja erradicado.

Sobre a trégua, representantes do braço armado do Hamas confirmaram que vão interromper os lançamentos de foguetes contra Israel durante a trégua. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, disse hoje, que o grupo já apresentou uma proposta que inclui o fim das agressões, a abertura de um corredor humanitário, a libertação dos reféns e, por fim, estabelece um caminho político para a criação de um estado da palestina independente.

Mesmo com a confirmação do acordo, poucas horas da trégua, os combates continuaram com mais de 300 alvos atingidos, em confrontos entre as duas tropas inimigas. No norte de Gaza, nos arredores do campo de refugiados de Jabalia, o exército de Israel afirmou ter encontrado armas embaixo de camas de crianças. Hamas e Israel divulgaram vídeos dos embates que vem ocorrendo.

Ataques aéreos realizados hoje em Rafah, cidade que fica na fronteira com o Egito, também causaram muitos estragos. Residentes da região tentavam encontrar sobreviventes entre os escombros.

Com informações da Agência Brasil