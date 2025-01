Lewandowski diz que situação de brasileiros deportados é inadmissível

Entre as duas soluções propostas -o acompanhamento da Polícia Federal no voo até Confins ou o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira-, o presidente escolheu a segunda.

Ao saber da situação em Manaus, onde o avião com os deportados parou, Lewandowski disse que determinou a retirada imediata de algemas e correntes dos brasileiros porque não havia nenhuma acusação criminal contra eles no Brasil.

Lewandowski deve participar de uma reunião com o presidente Lula ainda nesta segunda, em Brasília, para tratar do tema.

As declarações foram dadas em um almoço com empresários e autoridades promovido pelo Grupo Lide, criado pelo ex-governador João Doria, realizado em São Paulo nesta segunda-feira (27). O ministro defendeu a PEC da Segurança em uma apresentação e falou sobre a questão dos deportados para responder a uma pergunta feita por um dos convidados.

Ele também disse que a reação do governo brasileira à situação foi sóbria. "Não queremos provocar o governo americano até porque a deportação está prevista num tratado que já vige há vários anos. Mas obviamente tem de ser feita com respeito aos direitos fundamentais das pessoas", afirmou o ministro.

