Homem tem infecção pulmonar grave após cheirar as próprias meias

Fungos do gênero Aspergillus são comuns em diversos ambientes, como solo e roupas de cama, mas geralmente são inofensivos para pessoas saudáveis. O caso serve como alerta para os riscos de pneumonia fúngica em indivíduos com baixa imunidade expostos a materiais contaminados, como tecidos úmidos. Médicos recomendam atenção para hábitos que possam aumentar o risco de infecção respiratória.

Médicos descobriram que o fungo estava presente nas meias usadas pelo paciente, criando um ambiente propício para proliferação devido ao tecido úmido e suado. Segundo especialistas, o hábito de cheirar ou aspirar tecidos contaminados pode permitir que os esporos alcancem os pulmões, especialmente em pessoas com imunidade comprometida. O paciente foi tratado com antifúngicos e se recuperou após o diagnóstico.

O hábito peculiar de um morador de Chongqing, na China, resultou em uma infecção pulmonar grave. O homem, que costumava cheirar suas meias sujas diariamente, começou a apresentar uma tosse persistente que não melhorava, além de crises que prejudicavam seu sono e irritavam seus olhos. Após buscar ajuda no Hospital Sudoeste da Universidade Médica do Exército, exames de imagem e uma broncoscopia identificaram aspergilose, uma infecção causada pelo fungo Aspergillus.

