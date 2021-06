Homem que deu tapa na cara de Macron é condenado a quatro meses de prisão

De acordo com o G1, o homem compareceu a uma audiência de julgamento imediato no Tribunal de Valence, ao término de 48 horas de custódia.

O francês Damien Tarel, que admitiu no tribunal ter dado um tapa no rosto do presidente Emmanuel Macron há dois dias, foi condenado nesta quinta-feira (10) a quatro meses de prisão em regime fechado.

