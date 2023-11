Família descobre que menina americana de 3 anos foi sequestrada pelo Hamas

Abigail Edan, uma criança americana de apenas 3 anos, está entre as vítimas sequestradas pelo Hamas em Israel.

A família acreditava que ela havia sido morta junto com os pais no primeiro dia de guerra, mas descobriu que Abigail está sob o poder dos extremistas, na Faixa de Gaza.

Segundo uma fonte do governo, a menina é a refém americana mais jovem e a única menor de idade entre os demais.

A família de Abigail foi atacada no dia 7 de outubro, no Kibutz Kfar Aza, onde moravam. Os irmãos dela, de 6 e 10 anos, contaram que a irmã menor estava com o pai, na frente de casa, quando os homens do Hamas surgiram e mataram o homem.

A mãe foi assassinada em seguida, e a partir daí, eles correram para dentro da residência e se trancaram em um armário. As crianças passaram mais de 12 horas dentro do móvel, aguardando a saída do Hamas do território.

Eles não viram mais Abigail ao sair e acreditavam que ela tinha morrido. O governo americano só tomou conhecimento do sequestro, porque uma testemunha informou à polícia e à família.

“Abigail sobreviveu ao tiroteio e caminhou até os vizinhos. Os vizinhos – marido, mulher e três filhos – a acolheram. Eles a colocaram em um abrigo antiaéreo”, disse a tia-avó da menina, Elizabeth Hirsh Naftali, em entrevista à CNN.

Ela relatou também que o vizinho morreu tentando defender Abigail, a esposa e os três filhos dele. Após o assassinato, os homens do Hamas raptaram a mulher e as quatro crianças.