Ex-deputado dos EUA filho de brasileiros, George Santos se entrega e é preso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - George Santos, ex-deputado dos Estados Unidos, se entregou às autoridades americanas em Nova Jersey e foi preso nesta sexta-feira (25) para começar a cumprir uma pena de sete anos. Ele, que é filho de brasileiros, foi condenado em abril por fraude eletrônica e roubo de identidade agravado.

Santos se declarou culpado por esses delitos no ano passado, além de admitir uma série de outras fraudes e enganações. Ele reconheceu que recebeu indevidamente seguro-desemprego e enganou doadores de campanha para conseguir centenas de milhares de dólares.

O republicano também tornou-se o sexto deputado a ser expulso do Congresso americano na história, após um mandato conturbado envolto por polêmicas e mentiras.

Santos firmou um acordo judicial e prometeu restituir US$ 373,7 mil (cerca de R$ 2,12 milhões) e devolver mais de US$ 205 mil (R$ 1,1 milhão) obtidos por meio de fraude. A Justiça determinou que o republicano deveria se apresentar até esta sexta para começar a cumprir a pena de prisão.

Pressionado a devolver o dinheiro às vítimas e a financiar sua defesa, Santos tentou monetizar sua fama vendendo vídeos personalizados no site Cameo. Em dezembro, ele lançou seu podcast, "Pants on Fire" (calças em chamas, na tradução livre, uma expressão em inglês utilizada para descrever um mentiroso inveterado), em alusão às suas mentiras sobre educação, carreira e até sobre jogar vôlei.

O republicano fez uma publicação se despedindo de seus apoiadores na quinta-feira (24), um dia antes antes de começar a cumprir sua pena em uma prisão federal. "Bem, queridos... A cortina se fecha, os holofotes se apagam e os brilhos estão guardados", escreveu Santos no X.

"Dos corredores do Congresso ao caos dos noticiários —que jornada foi essa! Foi bagunçado? Sempre. Glamouroso? De vez em quando. Honesto? Eu tentei... na maioria dos dias. Aos meus apoiadores: vocês fizeram esse cabaré político insano valer a pena. Aos meus críticos: obrigado pela publicidade gratuita."

Eleito em 2022 para o Congresso, Santos viu sua carreira política implodir rapidamente em meio a perguntas sobre sua arrecadação de fundos e relatos de que ele havia inventado partes de sua biografia. Ele foi alvo ainda de uma investigação pelo Departamento de Justiça, que resultou em 23 acusações criminais, de fraude a roubo de identidade.

Um relatório produzido pelo Comitê de Ética da Câmara encontrou evidências de que Santos desviou recursos de campanha para gastos pessoais, como compras de itens de luxo, aplicação de botox e acesso ao site de conteúdo erótico OnlyFans. O republicano foi expulso do Congresso no fim de 2023.

Santos é filho de pais brasileiros e, até onde se sabe, nasceu no bairro do Queens, em Nova York. Ele já morou no Brasil, onde já fez performances como drag queen no Rio de Janeiro, de acordo com a drag queen brasileira Eula Rochard.

Santos inicialmente negou a informação, mas posteriormente disse: "Eu me diverti em um festival. Me processe por ter uma vida". Ele também foi casado com uma mulher brasileira. No entanto, há suspeitas de que o arranjo tenha sido feito apenas para ela obter cidadania americana.