Estátua de Hugo Chaves, antecessor de Maduro, é derrubada por manifestantes

Várias manifestações ocorrem pela cidade após a notícia de que Maduro venceu. A oposição alega que houve fraude e que Edmundo González foi o vencedor, com 70% dos votos. Integrantes da oposição também acusaram o Conselho Nacional Eleitoral de ocultar as atas de votação.

A estátua é uma homenagem ao antecessor de Nicolás Maduro que ficava localizada na Avenida Shema Saher de Coro, no Estado de Falcón. Imagens que circulam nas redes sociais mostram homens em cima do monumento, batendo na estrutura com marretas até ela cair.

