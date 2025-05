Líderes mundiais lamentam a morte de Mujica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes mundiais lamentaram a morte de José "Pepe" Mujica, ex-presidente do Uruguai e referência para setores da esquerda latino-americana e por todo o mundo. Mujica morreu aos 89 anos, nesta terça-feira (13) após descobrir um câncer no esôfago.

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, lamentou publicamente a morte de Mujica, chamando-o de "presidente, militante, referente e líder". Em uma homenagem na rede social X, Orsi destacou o legado do ex-mandatário e agradeceu "por tudo o que nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo", encerrando com um afetuoso "Vamos sentir muito a sua falta, querido Velho".

Presidentes de outros países também prestaram tributo ao ex-presidente do Uruguai, como Gabriel Boric, qur lembrou da esperança e da firmeza que Mujica transmitia. A mexicana Claudia Sheinbaum o chamou de "exemplo para a América Latina e o mundo inteiro por sua sabedoria, consideração e simplicidade".

Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, destacou a luta de Mujica pela integração regional e afirmou que "toda a América Latina está de luto". O colombiano Gustavo Petro evocou o ideal de unidade continental ao se despedir do "grande revolucionário".

Veja abaixo a repercussão.

"Com profunda dor comunicamos que faleceu nosso companheiro Pepe Mujica. Presidente, militante, referente e líder. Vamos sentir muito a sua falta, querido Velho. Obrigado por tudo o que nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo."

Yamandú Orsi, presidente do Uruguai

"Com profundo pesar, transmitimos nossas condolências e sentimentos de solidariedade aos companheiros, companheiras e familiares de José 'Pepe' Mujica. Homem humilde e incansável lutador social, cuja vida foi de luta, enfrentando todas as vicissitudes com firmeza e dignidade. O povo do Uruguai e o mundo sempre o lembrarão com carinho. Da Venezuela revolucionária, libertária e herdeira de Bolívar e Chávez, enviamos um fraterno abraço ao povo de José Gervasio Artigas, nosso povo irmão. Honra e glória eterna ao 'Pepe' Mujica!"

Nicolás Maduro, ditador da Venezuela

"Caro Pepe, imagino que você vá embora preocupado com a salada amarga que existe no mundo hoje. Mas se você nos deixou alguma coisa, foi a esperança insaciável de que é possível fazer as coisas melhor -'passo a passo para não sair dos trilhos', como você nos disse- e a convicção inabalável de que, enquanto nossos corações baterem e houver injustiça no mundo, vale a pena continuar lutando. Você parte fisicamente, mas fica para sempre. Prometo que a oliveira que plantamos em fevereiro em sua fazenda florescerá."

Gabriel Boric, presidente do Chile

"A América Latina se despede de um grande homem que dedicou sua vida ao ativismo e à sua pátria. Pepe, sentiremos muito a sua falta. Lúcia meu coração está com você e com todo o povo uruguaio."

Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina

"Pelo falecimento do ex-presidente José Mujica, meus respeitos e saudações ao seu partido político, ao seu povo e à sua companheira de vida. Sinto vontade de destacar as boas lembranças e o que tínhamos em comum. Fico, entre outras, com a imagem da viagem ao Brasil para a posse de Lula."

Luis Lacalle Pou, ex-presidente do Uruguai

"Sentimos profundamente a partida do meu irmão Pepe Mujica. Sempre recordo seus conselhos cheios de experiência e sabedoria. Ele foi um fervoroso defensor da integração e da Pátria Grande. Ficam seus ensinamentos e seu grande exemplo. Envio um abraço à sua família, companheiras e companheiros de militância e ao povo uruguaio. Toda a América Latina está de luto."

Evo Morales, ex-presidente da Bolívia

"Pepe Mujica, o grande revolucionário, presidente do Uruguai, morreu. Adeus amigo. Espero que um dia a América Latina tenha um hino, espero que um dia a América do Sul se chame: Amazônia. Hoje acredito firmemente que o projeto de integração latino-americana passa pela construção, como a União Europeia, de uma União Grancolombiana, que no coração da América Latina e do Caribe dê o passo decisivo para a integração."

Gustavo Petro, presidente da Colômbia

"Lamentamos profundamente a morte do nosso querido Pepe Mujica, um exemplo para a América Latina e o mundo inteiro por sua sabedoria, consideração e simplicidade. Expressamos nossa tristeza e condolências à família, amigos e ao povo do Uruguai."

Claudia Sheinbaum, presidente do México

"Um mundo melhor. Nisso acreditou, militou e viveu Pepe Mujica. A política ganha sentido quando se vive assim, a partir do coração. Meu carinho mais profundo para sua família e para o Uruguai. Eterno Mujica."

Pedro Sánchez, premiê da Espanha

"A América Latina perde uma de suas maiores lideranças e inspirações políticas: Pepe Mujica, o tupamaro que plantou e cultivou a flor da democracia e da esperança no coração e nos sonhos de milhares de latino-americanos. Dom Pepe foi um homem que transcendeu as divisões políticas e sociais, um líder cuja simplicidade, a rejeição ao ódio e o compromisso com a vida o tornaram uma figura única no cenário mundial."

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES