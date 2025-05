Em bênção pós-homilia, papa cita fome em Gaza e pede paz na Ucrânia

Antes, ele afirmou ter sentido a presença de Francisco durante a missa. "Senti fortemente a presença espiritual do papa Francisco, que do céu nos acompanha nesta dimensão de comunhão dos santos".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No fim da missa, o papa pronunciou a oração Regina Coeli, que substitui o dominical Angelus no período da Páscoa. Leão 14 mencionou os conflitos em andamento, como na Ucrânia e em Gaza, destacando a fome no território palestino. "Na alegria da fé e da comunhão, não podemos esquecer os irmãos e irmãs que sofrem por causa das guerras. Em Gaza, as crianças, as famílias e os idosos sobreviventes estão reduzidos à fome", disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.