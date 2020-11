Donald Trump anuncia demissão de secretário da Defesa Mark Esper

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou, em seu perfil no Twitter, a demissão do secretário de Defesa Mark Esper e aproveitou para informar que o diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, Christopher Miller, assumirá o cargo.

"Tenho o prazer de anunciar que Christopher C. Miller, o altamente respeitado Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo(confirmado por unanimidade pelo Senado), será o Secretário de Defesa", escreveu Trump na rede social.

"Chris vai fazer um ótimo trabalho! Mark Esper foi demitido. Agradeço a ele pelo seu serviço", concluiu.

A demissão de Esper acontece dois dias depois do anúncio da sua derrota na eleição presidencial nos EUA contra o democrata Joe Biden.