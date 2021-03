Com aval do Papa Francisco, Vaticano proíbe casamento gay

“Não é lícito dar bênção a relacionamentos, até mesmo aos estáveis, que envolvam atividade sexual fora do casamento (ou seja, fora da união indissolúvel de um homem e uma mulher, aberto à transmissão da vida ), como é o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo ", diz o texto publicado.

De acordo com o G1, o documento diz que padres e autoridades da Igreja Católica não podem abençoar essas uniões, e que se isso acontecer não será oficial. O texto diz que não quer que a mensagem seja vista como uma discriminação injusta, mas sim com uma lembrança da verdade da liturgia, já que a união entre homem e mulher é um sacramento ligado ao casamento, e que não pode ser ampliada para casais do mesmo sexo.

O departamento do Vaticano responsável pela doutrina oficial, publicou uma resposta em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo, e o impacto da benção pela igreja.

