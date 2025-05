O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, classificou as "cenas em Liverpool como terríveis" e expressou gratidão aos serviços de emergência pela rápida resposta.

As autoridades ainda investigam as causas do incidente, mas já descartaram a hipótese de terrorismo. Além dos hospitalizados, outras 20 pessoas, incluindo quatro crianças, receberam atendimento no próprio local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.