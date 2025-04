Cardeal brasileiro fala em 'crise das democracias' e diz que novo papa deve colher 'sinais dos tempos'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo papa deve saber "colher os sinais dos tempos", qualidade que importa mais do que sua origem. É assim que dom Jaime Spengler, 64, responde aos anseios de quem gostaria de ver um líder do Vaticano de fora da Europa -morto na segunda-feira (21), Francisco foi o primeiro papa latino-americano. O sírio Gregório 3º, no século 8, havia sido o último pontífice não europeu antes dele.

Arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), dom Jaime está em Roma para o funeral de Francisco. Ele participará do conclave que vai definir o sucessor do papa que o nomeou cardeal em dezembro de 2024.

Em entrevista à Folha de S.Paulo por escrito, ele lembra que Francisco dizia vivermos uma "terceira guerra mundial aos pedaços" e fala em "crise das democracias".

LEGADO

"Podemos dizer que o papa trouxe um estilo de serviço à Igreja marcado pela simplicidade, despojamento, disposição para a escuta e a acolhida, sem esquecer uma dose de humor", diz.

Em outras ocasiões, dom Jaime contou piadas que ouviu de Francisco, como a vez em que o argentino apareceu com um machucado no queixo, num encontro com cardeais. O brasileiro diz que o indagou sobre a ferida, ao que ouviu: um bispo desejava a nomeação para cardeal, ele não deu e ganhou um soco por isso.

IDEOLOGIA

O arcebispo rejeita a ideia de que Francisco pendesse para uma linha progressista dentro da Igreja, como ventilam alguns setores católicos. "Este tipo de rotulação -progressista, conservador, o que seja- não corresponde àquilo que representa ser bispo de Roma."

Dom Jaime reconhece que "cada papa tem seu estilo, pois traz consigo as raízes da sua origem cultural, marcada, sim, por uma visão eclesiológica [o estudo teológico da igreja]". Mas sair por aí distribuindo etiquetas ideológicas, segundo ele, "não alcança as dimensões de um serviço como esse".

"Cremos que é o espírito de Deus que escolhe o homem certo para uma época específica."

FUTURO PAPA

Dom Jaime não gosta de especulações sobre quem assumirá a liderança da Santa Sé. "São frutos de opiniões, e opiniões não ajudam", diz. "Na mitologia grega, a deusa Doxa (opinião) confundia tudo."

Ele, contudo, não ignora que Francisco tornou o colégio de cardeais mais plural geograficamente. O papa nomeou oito de cada dez sacerdotes aptos a votar no conclave. A Europa ainda lidera o ranking de eleitores, com 53 deles, mas a soma de cardeais de outros continentes supera esse contingente. O Brasil tem sete -apenas dom Raymundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida (SP), não poderá depositar seu voto, por ter 88 anos, oito acima do limite etário para participar do conclave.

"Certamente a composição do colégio dos cardeais reflete a universalidade da Igreja, caracterizada não somente pelas expressões maiores do catolicismo, mas também por realidades onde o cristianismo é minoria, como Mongólia, Mianmar e Síria", diz dom Jaime.

Ele não declara uma predileção regional, no entanto. Qualquer membro do colégio cardinalício é uma opção, diz. "O importante não é simplesmente a proveniência, mas a disposição para, de um lado, cultivar a atenção ao Evangelho e à bela tradição da Igreja; de outro, a capacidade para colher os sinais dos tempos a fim de oferecer respostas adequadas à realidade hodierna."

EXPANSÃO

Há de fato sangria de fiéis em países onde o catolicismo outrora monopolizou a religiosidade do povo. Mas, globalmente, essa fé avança, afirma o cardeal.

"As estatísticas apontam para um crescimento expressivo da comunidade de fé em distintas áreas geográficas", diz. "É verdade que, no Brasil, segundo dados do IBGE, constata-se uma diminuição no número de pessoas que professam a fé católica."

Para dom Jaime, transmitir a crença para as novas gerações, "com linguagem e metodologia adequadas", é um desafio e tanto. "Estudos sobre o cérebro humano apontam para um dado que faz pensar: os que têm até mais ou menos 18 anos possuem uma lógica mental que se distingue das gerações anteriores. Esta realidade exige abertura de mente e coração, sensibilidade e perspicácia para fazer conhecer a mensagem."

IGREJA ECOLÓGIA

Dom Jaime diz que Francisco deixará de herança uma igreja cada vez mais comprometida com as causas ambientais. Ele promoveu um inédito Sínodo da Amazônia, em 2019, além de ter lançado há dez anos o Laudato Si, documento papal que defende o zelo com a natureza.

"Há uma expressão muito bonita no livro do Gênesis. No final da obra da criação, Deus não só viu que tudo era bom, mas que tudo é 'muito bom'. Tal princípio chama a todos à responsabilidade e preservação da obra divina."

DIÁLOGO

Francisco deu uma boa resposta àqueles que pregam a polarização, diz. "Ele criou uma expressão muito bela quando dizia da urgência em construir pontes", afirma.

Dom Jaime reconhece que as medidas são para ontem, ou a democracia pode pagar o pato. "Certamente constatamos situações de tensão em vários ambientes da sociedade, tensões que preocupam. Vivemos uma época na qual poder-se-ia dizer que experimentamos uma crise das democracias. No âmbito acadêmico, hoje se fala que vivemos numa sociedade do medo. O medo tem muitos rostos e alimenta tensões."

TERCEIRA GUERRA

Francisco teve altercações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobretudo por causa da questão imigratória. Dom Jaime lembra que o próprio Francisco dizia que vivemos "uma terceira guerra mundial aos pedaços". As instituições de intermediação política surgidas após a segunda grande guerra, continua, "parecem perder relevância no contexto geopolítico e econômico".

Daí o intenso fluxo migratório e de refugiados, diz o arcebispo. "É um contexto complexo que exige não simplesmente homens e mulheres que se dedicam à atividade política, mas estadistas dispostos a promover o entendimento entre os povos e condições de vida digna para todos."

ACOLHIMENTO

Dom Jaime respalda o acolhimento que, segundo ele, papa Francisco dava à comunidade LGBTQIA+, historicamente rechaçada pela Igreja Católica. "Segundo o próprio Evangelho, há aqueles que a ‘natureza fez assim’. Outros, talvez o contexto cultural os tenha feito assim. E outros ainda optaram por uma outra forma de viver a própria condição afetivo-sexual."

"São sempre seres humanos que necessitam de respeito", afirma. "Não podemos esquecer que Jesus pede de seus seguidores disposição para viverem o Evangelho na sua integridade."

DENÚNCIAS DE ABUSO

O cardeal evoca a bíblica Carta aos Hebreus para opinar sobre como a Igreja deve tratar as denúncias de abuso sexual na igreja. "Há uma expressão simples e contundente em que se diz que ‘Jesus não veio se ocupar de anjos, mas da descendência de Abraão’, portanto pessoas com qualidades e virtudes, fragilidades e contradições ou, se quisermos, aquilo que na linguagem religiosa denominamos pecado."

Compõem o clero "pessoas humanas, com virtudes e fragilidades", diz. "As situações de abuso certamente causam, no mínimo, constrangimento, se não vergonha." E devem ser "enfrentadas com rigor, justiça e misericórdia".

RAIO-X | DOM JAIME SPENGLER, 63

Gaúcho de Gaspar Sete de Setembro (RS), foi ordenado padre em 1990 e é membro da Ordem dos Frades Menores. Tornou-se arcebispo de Porto Alegre em 2013. Em 2023, foi nomeado cardeal pelo papa Francisco e eleito presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Estudou filosofia e teologia na Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma, onde também obteve o doutorado em filosofia.