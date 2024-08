Adolescente tem cabeça arrancada por descarga elétrica enquanto dançava na laje

Débora Rebeca Xi Artola, de 15 anos, morreu eletrocutada após entrar em contato com um fio de alta tensão enquanto ensaiava passos de dança na laje de sua casa. O caso aconteceu na Guatemala.

O trágico acidente, que foi registrado em vídeo, mostra a adolescente caminhando pela laje sem proteção, enquanto amigas a filmam. Testemunhas relatam que Débora escorregou e acabou encostando nos fios elétricos, sofrendo uma descarga elétrica fatal que a decapitou.

Inicialmente, havia rumores de que a jovem estaria fazendo selfies no momento do acidente, mas as imagens mostram que ela estava focada nos ensaios de dança. O vídeo, que circula nas redes sociais, termina instantes antes da tragédia, causando comoção e revolta entre os internautas.

A morte de Débora Rebeca reacende o debate sobre a importância da segurança em ambientes domésticos e a necessidade de maior fiscalização para evitar acidentes como este. As autoridades locais investigam o caso para apurar as causas da fatalidade e tomar as medidas cabíveis.