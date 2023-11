Zona Azul rebate acusação de irregularidades: ‘Críticas desinformadas’

Manaus/AM - A Zona Azul divulgou uma nota rebatendo as acusações de que o sistema possui irregularidades. Segundo o comunicado, “críticas desinformadas muitas vezes ignoram os benefícios tangíveis que esse sistema oferece à cidade.”.

Confira a nota completa da Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE Ltda, empresa administradora da Zona Azul Manaus:

O sistema Zona Azul em Manaus, criado pela Lei 1.534/2010 e Decreto 2.420/2013, desempenha um papel crucial na gestão do tráfego, promovendo a rotatividade de estacionamento e contribuindo para a fluidez do trânsito. Críticas desinformadas muitas vezes ignoram os benefícios tangíveis que esse sistema oferece à cidade. A implementação do Zona Azul não é apenas uma resposta necessária às demandas de uma área urbana em crescimento, mas também uma medida estratégica para garantir que os espaços de estacionamento estejam disponíveis para todos.

Além disso, o Zona Azul impulsiona a economia local, facilitando o acesso a estabelecimentos comerciais e incentivando o comércio. As críticas baseadas em desconhecimento dos benefícios reais desse sistema podem prejudicar o progresso que a cidade busca alcançar em termos de mobilidade e eficiência.

É crucial reconhecer que, muitas vezes, as críticas podem ser motivadas por uma falta de compreensão completa do propósito e funcionamento do Zona Azul. Em vez de rejeitar essa iniciativa, é mais produtivo buscar entender como ela pode ser aprimorada para atender melhor às necessidades da população.

Portanto, é fundamental olhar para além das críticas infundadas e reconhecer que o Zona Azul, ao ser implementado, passou desempenhar um papel vital no desenvolvimento sustentável de Manaus, promovendo uma mobilidade urbana mais eficaz e melhorando a qualidade de vida para todos os seus habitantes.

Reafirmamos o nosso compromisso com a população manauara, em manter e envidar novos esforços no sentido de bem cumprir com fidelidade a nossa missão, qual seja a de assegurar aos usuários de veículos, condições e facilidade para estacionar em via pública, proporcionando mobilidade urbana, comodidade e melhoria da qualidade de vida na cidade de Manaus, gerando retorno ao comércio, aos clientes e à municipalidade.