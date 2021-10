Whindersson Nunes recebe homenagem do grupo FERA durante passagem em Manaus

“Foi gratificante poder retribuir de alguma forma, toda solidariedade que você mobilizou junto ao nosso Estado no período da crise de oxigênio. As doações de cilindros de oxigênio e equipamentos, salvaram muitas vidas, inclusive de colegas policiais. Que Deus continue te abençoando sempre! Até breve, sucesso”, escreveu.

O momento ficou registrado nas redes sociais do coordenador de divisão do órgão, o delegado Juan Valério. Na legenda a autoridade agradeceu Whindersson pela solidariedade.

Manaus/AM - Aproveitando a passagem do humorista Whindersson Nunes em Manaus, para gravar seu especial para a Netflix, policiais do Grupo Força de Resgate e Assalto (FERA) presentearam o artista com uma camisa e uma moeda como gesto de gratidão pelas doações de cilindros de oxigênio que o artista fez em janeiro durante a crise.

