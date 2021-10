Jovem desaparece ao sair de cidade para receber seguro-desemprego em Manaus

Manaus/AM - Familiares de Tailan de Souza Alves, de 26 anos, pedem ajudar para encontrar o jovem, que desapareceu após sair do município de Iranduba para vir a Manaus na última segunda-feira (4). Raimundo Nonato de Souza Alves Filho, 24, irmão de Tailan, conta que o mesmo saiu de casa receber seu seguro-desemprego na capital, mas desde lá, não fez mais contato com a família e nenhum conhecido soube mais informação sobre o paradeiro dele. Quem tiver informações sobre a localização de Tailan deve entrar em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

