Ufam faz seleção para estagiários do Cecane até sexta com bolsa de R$400

Manaus/AM - Com a oferta de uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00 pelo período de dois meses, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Amazonas (Cecane/Ufam) está selecionando, acadêmicos de graduação da Ufam interessados em participar das ações previstas para o ano de 2021.

A seleção acontecerá até o próximo dia 8 e são duas vagas e a carga horária de atividades é de 20 horas semanais, sendo que as atividades poderão ocorrer de forma remota.

Um dado importante é que o período da bolsa poderá ser ampliado conforme as necessidades do projeto.

As inscrições serão online e podem ser feitas on-line pelo site da instituição de ensino.

O candidato deverá enviar a ficha de inscrição eletrônica preenchida, anexo a esta o comprovante de matrícula, histórico escolar, currículo lattes e/ou vitae atualizados, os documentos comprobatórios do currículo, a grade de horários (prevista para o segundo semestre/2021) e a carta de apresentação (de no máximo 1 lauda e esta deve conter: a apresentação individual e justificativa do interesse pela bolsa e pelas atividades do Cecane/Ufam). A documentação deve ser anexada no campo indicado na ficha de inscrição eletrônica em um único arquivo e em formato em PDF.

Para se inscrever para a vaga do “Monitoramento e Assessoria a Municípios e Estado do AM”, o candidato deve ser aluno regular do curso de graduação de Nutrição e outros cursos da área da saúde, Administração, Contabilidade, Ciências Naturais, Ciências Biológicas ou Ciências agrárias da UFAM, a partir do 4º período.

Para a vaga de “Apoio técnico ao FNDE em ações relacionadas à alimentação escolar indígena”, o candidato deve ser aluno regular do curso de graduação da Faculdade de Informação e Comunicação (Jornalismo e Relações Públicas) da UFAM, também a partir do 4º período.

A Seleção ocorre em duas etapas: 1) análise de currículo lattes e/ou vitae, histórico escolar e a carta de apresentação 2) entrevistas (via videoconferência).