Vitória do Brasil contra Uruguai marca retorno de torcedores na Arena da Amazônia, em Manaus

Manaus/AM - O jogo do Brasil e Uruguai, nesta quinta-feira (14), na Arena da Amazônia teve público de 12.528 pessoas com o esquema vacinal completo contra a Covid-19 e marca o retorno de torcedores aos estádios em Manaus após quase dois anos de pandemia do coronavírus. O duelo é válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022 e terminou com vitória da Seleção Brasileira por 4 a 1.

Além disso, o encontro da seleção com a sua torcida ocorreu em mais um dia em que nenhuma morte pela doença foi registrada em todo o Amazonas.



Quase 250 profissionais da área da saúde atuam orientando os torcedores para os protocolos sanitários contra a Covid-19. São 185 da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).



Ao todo, 1.500 servidores, entre agentes federais, estaduais e municipais atuam na operação para garantir a segurança, denominada Arena 33. Dos órgãos que compõem o sistema de segurança estadual, são mais de 500 agentes entre policiais militares, policiais civis, bombeiros e agentes do Núcleo Especializado em Operação de Trânsito (Neot), do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), garantindo a segurança das pessoas que irão para o estádio.



Para receber o duelo, o Governo do Amazonas e a CBF fizeram os ajustes necessários no estádio, especialmente, em relação à iluminação e ao gramado, que recebeu elogios do técnico da seleção brasileira, Tite.