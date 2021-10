Trecho da Avenida Torquato Tapajós será interditada durante fim de semana em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai realizar novo desvio de tráfego de veículos nas imediações do viaduto Lydia da Eira Corrêa, localizado entre a estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques. A interdição inicia às 14h desse sábado (16), e se estenderá até as 5h de segunda-feira (18), e afetará o trecho da alça superior do viaduto mais próxima à Estrada do Tarumã.

Nessa interdição, os condutores que se deslocam na Estrada do Tarumã em direção à Torquato Tapajós (para acessar a rodovia AM-010) ou à avenida José Henrique Bentes Rodrigues devem seguir na Torquato Tapajós no sentido Centro e fazer o retorno em frente à empresa Whirlpool.

Nesse final de semana, as linhas de ônibus que atendem o local não serão afetadas.