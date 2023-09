Vítimas de explosão em casa estão em estado grave em Manaus

As outras duas vítimas sofreram apenas escoriações. Em nota, a Defesa Civil irá até o local nesta terça-feira (26), para fazer o cadastro da família para o recebimento de auxílio aluguel. O órgão informou ainda que logo após a explosão, a casa foi evacuada e os moradores retirados do local.

Outra vítima que inspira cuidados é a proprietária do imóvel foi atingida no rosto por destroços da explosão. Ela foi socorrida e levada ao Hospital João Lúcio onde permanece em observação.

A explosão ocorreu no momento em que um homem realizava o conserto de um eletrodoméstico na residência. Conforme os moradores, faíscas do maçarico causaram a explosão.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.