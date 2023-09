Nilton Lins e PUC-PR firmam parceria para Pós em Administração no Amazonas

Manaus/AM - A Universidade Nilton Lins e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) firmaram convênio para realização de cursos de Mestrado e Doutorado em Administração, com aulas presenciais ministradas pelos professores paranaenses, no campus da instituição em Manaus.

O programa já selecionou 24 acadêmicos (12 para cada titulação) que irão iniciar as aulas no próximo dia 4 de outubro. Os cursos tem duração de dois e quatro anos respectivamente, e serão certificados pela PUC.

De acordo com a Reitora Gisélle Lins Maranhão, a parceria é uma conquista e avanço significativo para a Nilton Lins, tanto na capacitação de seus professores, mas principalmente para a qualificação e especialização de seus alunos em um dos melhores cursos do País, com Conceito 6 segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

“A troca de experiências, informações e novas motivações no ambiente acadêmico traz novos ares e diferencia a Universidade para seus alunos e para a sociedade, gerando mais mobilidade, arejamento de ideias e projetos que fazem parte de um conceito de educação moderna que a Nilton Lins propõe deste sua fundação”, acrescentou Gisélle Lins.

Pioneiro

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC-PR, Ângela Cristiane dos Santos Póvoa, ressaltou que a parceria com a Nilton Lins é a primeira com uma instituição de ensino superior na Região Norte.

“Uma das missões do programa é formar profissionais com alto nível de excelência no Amazonas que possam desenvolver projetos de impacto no Estado e também trabalhos conjuntos entre as universidades. O caminho está aberto e esperamos expandir para outras áreas como Direito, Medicina e Biotecnologia”, afirmou a coordenadora.

Globalização

Além da parceria com a PUC-PR, em 2023 a Nilton Lins já firmou outros quatro convênios com importantes instituições de ensino nacionais e internacionais como a Universidade de Açores e na semana passada, com o Instituto Politécnico de Vizeu (IPV), ambos de Portugal.

A Reitora explica que o acordo com IPV prevê o intercâmbio de professores, cursos e possibilitará que os acadêmicos da Nilton Lins possam fazer Mestrado no instituto português sem a necessidade de passar um ou dois anos fora do País, por meio da condensação das disciplinas e de aulas à distância e presenciais.

“Esses acordos fortalecem nossa filosofia como Universidade agregadora de conhecimento, parceira e de portas abertas. Entendemos que não se faz nada sozinho e os vínculos com instituições fortes trazem benefícios coletivos e diretos para todos, assim como um ambiente internacionalizado e globalizado para dentro da academia”, destacou Gisélle Lins.

