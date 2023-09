Rua é asfaltada no bairro Dom Pedro e morador relata espera de 25 anos

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalha na renovação da rua Marechal Hermes da Fonseca, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste. As equipes do programa “Asfalta Manaus” aplicam 300 toneladas de massa asfáltica por toda a via.

Da porta de casa, os moradores assistem à chegada do asfalto de qualidade e relatam anos de espera. “Eu moro no bairro todo esse tempo e o máximo que presenciei foi quando faziam os serviços de tapa-buracos. Nessa rua, em que as máquinas da prefeitura estão, há uns 25 anos que eu não via uma obra com essa qualidade. Hoje, a comunidade foi acordada com essa boa surpresa da prefeitura”, relatou o pastor Reinaldo Coutinho, de 44 anos.

O secretário de Obras, Renato Junior, vistoriou o trabalho nesta segunda-feira, 25/9. “A gestão do prefeito David Almeida amanhece nas ruas. Início da semana, e o prefeito determinou frente de obra por todo o lado. É o fim dos buracos nessa via. Os moradores do Dom Pedro, realmente, a partir de hoje, vão ter um novo trecho para entrar e sair de casa com dignidade, após um dia cansativo de trabalho”, afirmou o titular da Seminf.

A equipe, formada por 15 trabalhadores, recupera o trecho de aproximadamente 370 metros de extensão que não recebia estrutura de qualidade há décadas.

João Cury, de 40 anos, não conteve a emoção quando viu o poder público prestando assistência à rua Marechal Hermes da Fonseca.

“Eu só tenho a agradecer ao nosso prefeito David Almeida e ao secretário de Obras, Renato Junior, por esse belo trabalho. Realmente, é um recapeamento completo. Eu aguardei por muito tempo a infraestrutura na minha rua e, hoje, o asfalto está ‘caindo’ aqui e eu ainda não estou acreditando. Obrigado!”, comemorou o morador.+