Visa Manaus orienta farmácias e drogarias sobre regularização nesta quarta

Manaus/AM - Em conferência online agendada para a próxima sexta-feira, dia 25, às 18h, a Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus) vai orientar proprietários e diretores técnicos de farmácias e drogarias sobre a regularização sanitária e os erros que impedem ou retardam o licenciamento dos estabelecimentos que funcionam na capital. Evento começa às 16h.

A conferência “Gestão Sanitária com foco no licenciamento” será feita pela fiscal farmacêutica da Visa, Luciana Don, e faz parte da programação do 3º Simpósio de Ciências Farmacêuticas do Amazonas, promovido pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF-AM). “Vamos mostrar a importância do funcionamento legal, falar do papel orientador da vigilância sanitária, destacar os erros a serem evitados e mostrar como manter farmácias e drogarias dentro dos padrões de segurança sanitária”, informa a fiscal.

O conteúdo a ser apresentado pela Visa privilegia as principais dúvidas do segmento, identificadas a partir dos processos de solicitação da licença e anexação de documentos na plataforma Slim (Sistema de Licenciamento Integrado Municipal) e nas inspeções feitas pelo órgão para emissão da primeira licença, renovação e apuração de denúncias. Além disso, atendem aos pedidos mais comuns de esclarecimento por parte dos próprios farmacêuticos ou dos contadores responsáveis pelas etapas formais de regularização das empresas.

Luciana Don destaca que a Visa Manaus e o CRF-AM, em parceria, têm feito um trabalho constante de orientação e fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos a fim de contribuir para a qualificação dos serviços oferecidos à população e também para coibir o funcionamento irregular e a clandestinidade no setor.

As inscrições para o 3º Simpósio de Ciências Farmacêuticas do Amazonas, que tem transmissão ao vivo pelo Microsoft Teams, devem ser feitas pelo e-mail [email protected] A programação se inicia nesta quarta-feira, 23/9, e segue até sexta-feira, 25/9, com conferências sempre a partir das 16h.