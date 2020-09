TCE aprova contas de 2019 do prefeito de Manaus

Manaus/AM - Em sessão solene realizada nesta quarta-feira (23), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), aprovou as contas do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do exercício de 2019, sem ressalvas. As contas serão, agora, enviadas à Câmara Municipal de Manaus (CMM) com recomendação de aprovação.

A análise teve como relator o conselheiro Josué Filho, que destacou o desempenho da Prefeitura de Manaus na redução de gastos com pessoal, aumento dos investimentos na educação e saúde e o empenho na recuperação da arrecadação do município. O voto do relator foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas (MPC-AM), manifestado pelo procurador-geral João Barroso, e teve o voto unânime dos conselheiros.

“Acompanhei a sessão com o sentido do dever e, ao mesmo tempo, com desejo enorme de saber o que pensava a Corte de Contas, que só cresce, porque não é persecutória, mas pedagógica, o que só contribui para o fortalecimento da democracia”, afirmou o prefeito.

Arthur disse, ainda, que deixará um legado de obras físicas, de equilíbrio financeiro e de reconstrução da Previdência. “Tudo o que fizemos para ajustar os gastos nos deu a liquidez para que pudéssemos chegar ao fim do mandato cumprindo o que foi planejado. Temos ainda, aproximadamente, R$ 600 milhões para investir. Não houve milagre, apenas fiz o meu trabalho”, destacou.