210 vacinadores são convocados para campanha antirrábica em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulgou lista de 210 aprovados em processo seletivo para contratação temporária de vacinadores que atuarão na Campanha de Vacinação Antirrábica de 2020. A lista completa dos nomes pode ser conferida abaixo. O salário ofertado para os selecionados será de R$ 1.045.

Os candidatos devem comparecer na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), entre 23 de setembro a 7 de outubro, para oficializar a contratação.

A lista foi publicada no Diário Oficial do Município de terça-feira (22). Além dos aprovados, a prefeitura também divulgou a lista de 409 candidatos aprovados no processo seletivo.

Veja a lista dos convocados: