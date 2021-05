Vídeos mostram carreata pró-Bolsonaro passando por Manaus: ‘fora, Lula'

Manaus/AM - A carreata a favor de Jair Bolsonaro que teve início às 15h em Manaus, passou por algumas das principais avenidas da capital com direito a carro de som e buzinaço, neste sábado, 1º de maio, Dia do Trabalhador.

Vídeos mostram carreata pró-Bolsonaro passando por Manaus no Dia do Trabalhador pic.twitter.com/lblFWqv1sf — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 1, 2021

O carro de som liderado pelo Movimento Conservador do Amazonas levava uma grande bandeira do Brasil ao lado da bandeira de Israel, e outra do movimento pró-Armas - uma das pautas da manifestação. “Fora comunista, fora Lula”, gritava um manifestante no carro de som.

Assim como nas manifestações em todo o Brasil neste dia 1º, a carreata em Manaus se denomina “Eu Autorizo, presidente”, em resposta às declarações de Jair Bolsonaro na semana passada, em entrevista a Sikêra Jr., em Manaus, de que espera uma sinalização da população para que ele use as Forças Armadas contra as medidas de restrição de circulação que alguns governadores e prefeitos tomaram para tentar controlar a pandemia.

Organizada pelo grupo Direita Amazonas, a carreata também pedia Jair Bolsonaro na presidência em 2022. Outras pautas levantadas foram a contestação de decisões do Supremo Tribunal Federal, contestação da CPI da Covid; a liberação de armas de fogo e liberação de de cultos e missas em igrejas durante a pandemia.