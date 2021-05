Grupo pró-Bolsonaro hostiliza mulher que protestou contra mortes por Covid

Manaus/AM - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, realizaram neste sábado (1º), manifestação em várias partes da cidade em apoio ao presidente.

Manifestação pró-Bolsonaro - Ponta Negra pic.twitter.com/0AnhEbYWIL — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 1, 2021

Entre as reivindicações, está o apoio ao voto impresso e a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Uma mulher que passava pelo local, protestando com um cartaz contra as mais de 400 mil mortes pela Covid-19 no país, acabou sendo hostilizada no local. Apoiadores do presidente a chamaram de “machonheira”. Outro chegou a dizer que as “400 mil mortes não eram nada” em comparação ao que o ex-presidente Lula “apoiou”.

Manifestação pró-Bolsonaro - Ponta Negra pic.twitter.com/ccBSPrOiJI — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 1, 2021

Manifestação pró-Bolsonaro - Ponta Negra pic.twitter.com/C344KqeE4c — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 1, 2021

Cerca de 500 pessoas participaram das manifestações deste sábado, na Ponta Negra.