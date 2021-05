Ato pró-Bolsonaro pedindo voto impresso e mais começa em Manaus

Manaus/AM - Apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram em uma carreata marcada para às 15h na tarde deste sábado, 1º de Maio, em que se comemora o Dia do Trabalhador. A concentração começou um pouco antes na Avenida das Torres, próximo a um posto de combustível, e o trajeto deve seguir pelas avenidas Efigênio Salles, Darcy Vargas, Jacira Reis, Coronel Teixeira, chegando ao fim na Ponta Negra. A Polícia Militar do Amazonas acompanha a manifestação, em parceria com agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU - Manaus).

Assim como nas manifestações em todo o Brasil neste dia 1º, a carreata em Manaus se denomina “Eu Autorizo, presidente”, em resposta às declarações de Jair Bolsonaro na semana passada, em entrevista a Sikêra Jr., em Manaus, de que espera uma sinalização da população para que ele use as Forças Armadas contra as medidas de restrição de circulação que alguns governadores e prefeitos tomaram para tentar controlar a pandemia.

Organizada pelo grupo Direita Amazonas, a carreata tem como traje o verde e amarelo. A maioria dos apoiadores carregava balões na mesma cor e vestia camisetas pedindo a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022.

Outras pautas são a contestação de decisões do Supremo Tribunal Federal, contestação da CPI da Covid; a liberação de armas de fogo e liberação de de cultos e missas em igrejas durante a pandemia.