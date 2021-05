Festas clandestinas com mais de 260 pessoas são fechadas em Manaus

Duas duas festas clandestinas com mais de 200 pessoas nos bairros Tarumã, na zona oeste, e Petrópolis, na zona sul, foram encerradas entre a noite de sexta (30) e a madrugada deste sábado (1°), durante a Operação 'Pela Vida’.

Festa Clandestina no Tarumã pic.twitter.com/ETjTbHxVaV — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 1, 2021

No Tarumã, foi flagrada uma festa clandestina na chácara Tapiri, com mais de 200 pessoas. Os policiais apreenderam no local dois paredões de som. Em outro ponto da cidade, desta vez no bairro Petrópolis, uma festa clandestina, denominada "#Exquece #zonasul", estava sendo realizada em um galpão localizado na avenida Coronel Ferreira de Araújo. No momento da chegada dos agentes, cerca de 60 pessoas estavam no local.

A ação é coordenada pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), com o apoio de agentes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e da Polícia Militar.

Trânsito - Além das ações itinerantes, o Neot também montou uma barreira fixa na avenida do Turismo.

Durante as abordagens, foram efetuadas 54 autuações e 12 veículos, entre carros e motocicletas, foram removidos ao parqueamento do Detran-AM.

Além das autuações e remoções, os agentes do Neot ainda flagraram 13 condutores dirigindo sob efeito de álcool.