Vídeos: Ludmilla curte passeio de barco e jet-ski em Manaus com Brunna Gonçalves

Ludmilla veio a Manaus para o show no Garota VIP 2022, com Wesley Safadão e mais, mas aproveitou para também curtir as paisagens da cidade e um bom passeio de barco com amigos e a esposa, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves.

Ludmilla curte passeio de barco e jet-ski em Manaus com Brunna Gonçalves https://t.co/YM7Oe7INlr pic.twitter.com/nucyj9nGnq — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) August 7, 2022

No Rio Negro, a cantora ainda pilotou um jetski com Brunna na garupa, relaxando antes do show.