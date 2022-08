Moradores ouvem tiros e encontram homem morto na frente de casa em Manaus

Manaus/AM – Um homem foi executado na manhã deste domingo (7), no Beco do Comércio, no bairro Compensa, na zona Oeste. O corpo da vítima estava entre duas casas de madeira e tinha marcas de tiro.

Moradores contaram à polícia que por volta das 6h30 ouviram disparos no local e ao saírem de casa, foram surpreendidos com o jovem já sem vida em um vão entre as residências.

Até o momento, não há informações sobre o autor do crime. A polícia esteve no local e o IML fez a remoção do corpo.