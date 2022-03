Vídeo mostra vítimas de acidente com 'Amarelinho' sendo socorridas em Manaus

Manaus/AM - Vítimas do acidente do micro-ônibus Alternativo, mais conhecido como Amarelinho, foram socorridas por bombeiros e agentes do Samu, na tarde chuvosa desta terça-feira (1º), na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, na zona sul.

Vítimas de acidente em 'Amarelinho' são socorridas em Manaus pic.twitter.com/R7njC0cP8x — Portal do Holanda (@portaldoholanda) March 1, 2022

O número exato de feridos ainda não foi divulgado pela equipe do Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do acidente também não foram divulgadas.

Pelo menos quatro ambulâncias foram encaminharam as vítimas para unidades hospitalares.