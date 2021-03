Vídeo mostra panela de pressão explodindo causando incêndio em Manaus

Os vizinhos que entraram no apartamento para salvar a idosa precisaram passar por atendimento médico após inalar fumaça; já a vítima deu entrada no 28 de Agosto no setor de queimados e ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Na tarde deste sábado (20), uma idosa ficou queimada e duas crianças precisaram pular pela janela, durante um incêndio neste sábado causado pela explosão uma panela de pressão. O caso aconteceu em um dos apartamento do condomínio Ideal, na Torquato Tapajós, bairro do Tarumã.

