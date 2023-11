Vídeo mostra momento em que dona de hotel joga cachorros por cima de muro em Manaus

Ainda segundo a delegada, quanto aos animais, uma moradora que registrou o fato se disponibilizou para ser a fiel depositária deles. E ficará a cargo do Poder Judiciário decidir quanto ao fechamento do estabelecimento.

Manaus/AM - Uma câmera de vigilância registrou o momento em que a dona de um hotel para cachorros joga três cães por cima do muro do estabelecimento, localizado no conjunto Shangri-la, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus. Ela foi indiciada por maus tratos aos animais e ficará à disposição da Justiça.

