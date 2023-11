Parada Natalina chega ao Viver Melhor e encanta mais de 5 mil pessoas em Manaus

Manaus/AM - A 6ª Parada Natalina foi realizada, nesta quarta-feira (29), na 1ª e 2ª etapa do Conjunto Viver Melhor, localizado na zona Norte de Manaus. Em novo formato, o evento teve início com o desfile pela avenida da União convidando a todos para prestigiar a apresentação dos carros alegóricos natalinos, personagens vivos e a fanfarra que encantou mais de 5 mil pessoas.

O presidente do FMS, Emerson Castro, destacou a receptividade da população com a Parada Natalina, principalmente as crianças.

“A Parada Natalina já caiu nas graças da nossa população e a receptividade está sendo a melhor possível. Em todas as ações, vemos as pessoas felizes, sorridentes, vivenciando esse momento mágico do Natal. Estamos obedecendo a uma determinação do prefeito David Almeida que pedir para levarmos essa alegria para todas as zonas da cidade. Por isso, vamos continuar com essas ações até o final do ano”, ressaltou Castro.