Vídeo: Clientes flagram venda de gasolina adulterada e se revoltam em posto de Manaus

A situação revoltou os condutores e muitos chegaram a confrontar os frentistas e tiveram que ser contidos. Vale lembrar que o preço da gasolina no país tem disparado com frequência e os postos de Manaus atuam sem nenhuma fiscalização.

Manaus/AM – Uma confusão generalizada foi registrada na manhã de hoje (5), em um posto de combustíveis localizado no bairro Alvorada, próximo ao SPA, na zona Centro-Oeste, depois que clientes descobriram que estavam abastecendo com gasolina adulterada no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.