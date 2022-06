Av. Pedro Teixeira é interditada para Festa de Pentecostes neste domingo

Manaus/AM - Um trecho da avenida Pedro Teixeira será interditada a partir das 14h, desse domingo (5), para a comemoração de Pentecostes, evento que acontece a partir das 17h no Sambódromo e reúne milhares de fiéis.

O trecho bloqueado é o que fica entre a Alameda do Samba e Av. Constantino Nery próximo ao Hemoam, e no trecho entre a avenida Constantino Nery e avenida Djalma Batista. Ambos os locais só serão liberados a partir das 21h.

Além desta avenida, a rua Flaviano Limongi que fica entre a Arena da Amazônia e o Sambódromo, será fechada no trecho entre Lóris Cordovil até Av. Pedro Teixeira de 07h até às 21h.

Outras alterações

As Avenidas Belmiro Vianez, Loris Cordovil e Alameda do Samba ficarão interditadas para o estacionamento dos ônibus do Transporte Público Coletivo.

A avenida Constantino Nery, será interditada a partir das 19h ou início da dispersão dos fiéis nos dois sentidos, no trecho entre a avenida Darcy Vargas e Desembargador João Machado. A via ficará fechada até o final do evento.