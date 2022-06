Motorista bêbada invade banca de café da manhã e atropela clientes em Manaus

O veículo permanece na pista no aguardo dos peritos e agentes de trânsito que coordenam o fluxo no local que fica bem perto de uma feira de carros.

O carro bateu em seguida em uma mureta de concreto e a condutora acabou detida e deve passar por teste de alcoolemia. Em seguida, ela e as testemunhas do acidente serão conduzidas ao 6° DIP, onde o caso será registrado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.