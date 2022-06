Vídeo: Bolsonaro chega em Manaus para motociata e evento evangélico

Manaus/AM - O presidente Jair Bolsonaro chegou em Manaus no início da tarde deste sábado (18), onde participará de uma motociata que vai cruzar todas as zonas da cidade, e pela noite estará em um evento evangélico no Sambódromo, na Zona Centro-Oeste.

Bolsonaro chega em Manaus para motociata e evento evangélico pic.twitter.com/Qx9o057zz0 — Babilônia (@hamudaniel19) June 18, 2022

Ao sair do avião, Bolsonaro se encontrou com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e com o pré-candidato ao Senado, Coronel Menezes (PL).

Bolsonaro também esteve no Ministério Internacional da Restauração (MIR), onde esteve com o apóstolo Renê Terra Nova e com o pastor Silas Malafaia.