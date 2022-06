Vídeo: Apoiadores de Bolsonaro se concentram para motociata em Manaus

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) a motociata seguirá pela avenida Coronel Teixeira, Pedro Teixeira, rua Paxiúba, seguindo pra Efigênio Sales, até o Coroado, depois vão pegar a Cosme Ferreira, depois pra rotatória do São José, depois até a bola do Produtor, depois entram na Camapuã, depois Max Teixeira, depois Torquato até o Sambódromo.

Manaus/AM - Com bandeiras do Brasil e montados em seus veículos de duas rodas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, na Zona Oeste, na concentração à espera do presidente para iniciar a motociata em Manaus na tarde deste sábado (18).

