Em Manaus, Nando Reis homenageia Dom e Bruno e critica Bolsonaro: 'Desdém pelo meio ambiente'

O chargista José de Lima Júnior elogiou a apresentação. “O Show foi maravilhoso, me diverti muito e gosto bastante dos shows no Studio 5, o ambiente é confortável”, disse.

Nando homenageou Dom Phillips e Bruno Pereira, assassinados por defender a Amazônia de garimpeiros e invasores. "Aqueles que combatem o garimpo, a pesca ilegal, a derrubada da floresta e protegem os povos indígenas são assassinados e tratados como criminosos. Quero prestar minha solidariedade aos familiares, meu apoio a todos os ativistas e meu repúdio a um governo como este, que desdenha do meio ambiente", criticou o artista aplaudido pela multidão que lotou o pavilhão de shows do Studio 5.

Nando trouxe hits “Quando o segundo sol chegar”, “All Star”, “Por ande andei”, "Mantra", “Marvin“, “Os Cegos do Castelo” (ambas da época de Titãs), e “Dois Rios“, e, quando a plateia pediu bis, trouxe “Do seu lado”. A sensibilidade do artista como compositor é marcada pela presença de pessoas mais velhas, muitos jovens e até adolescentes cantando músicas compostas nos anos 1980.

Manaus/AM - Na noite desta sexta-feira (18), Nando Reis aqueceu os corações manauaras com show da turnê "Nando Hits", no Studio 5, onde colocou público para cantar, pular e chorar. Ele se manifestou sobre o assassinato de Dom e Bruno, e repudiou ações do governo Bolsonaro. A apresentação contou com a participação de Sebastião Reis, filho de Nando, que abriu o show com a banda Colomy.

