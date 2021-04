Vereadora de Manaus usa tribuna para reclamar de selinho entre Gil e Fiuk

"Eu sei que a TV Globo está 'se lixando' para o Amazonas e se 'lixando' para a Câmara Municipal de Manaus (...) Eu não assisto Big Brother, mas ontem nas redes sociais aparece os dois artistas pelados, dando bitoquinha, se beijando e é uma falta de respeito com as famílias do nosso Brasil", iniciou Carrate.

Manaus/AM - A vereadora Glória Carrate (PL) se mostrou indignada com o selinho entre Gil e Fiuk no BBB21. Durante sessão na Câmara desta segunda-feira (26), ela fez comentários considerado homofóbicos para comentar sobre o episódio e ainda criticou a TV Globo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.