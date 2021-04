Amazonastur abre inscrição para captação de projetos do setor de turismo

Manaus/AM - A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonstur) está com inscrições abertas para captação de projetos do setor de turismo que serão previamente cadastrados no Portal Investimentos do Governo Federal. O cadastro é voltado para ações da iniciativa privada e contempla diversas linhas de investimento, como reforma, aquisição de materiais, adequação e construção. A inscrição deve ser realizada até o dia 5 de maio, por meio do link http://bit.ly/CaptaçãoDeProjetosAMTUR.



No ato da inscrição no link da Amazonastur, o interessado deve preencher um formulário que solicita algumas informações como: nome do empreendimento, município onde está localizado, segmento turístico, valor que será investido e expectativa de empregos gerados ou mantidos diretamente, além de datas de previsão do início da obra e inauguração do projeto.



O Portal Investimentos integra a estratégia de transformação digital do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo (MTur), e funciona como portfólio digital de projetos no setor de turismo e um marketplace (local de venda), o qual busca aproximar investidores, empreendedores e o poder público. Com sua implementação, o Ministério busca, entre outros objetivos, fomentar investimentos privados e estimular novos negócios, incentivar parcerias público-privadas e atuar como catalisador do desenvolvimento de destinos turísticos país afora, pela atração de investimentos nacionais e estrangeiros para diversas regiões turísticas brasileiras, com impacto na geração de renda nos destinos.



O Ministério do Turismo ressalta ainda que atrair o investidor é uma ação que contribui com a promoção e desenvolvimento dos destinos turísticos, além de captar novas tecnologias, inovação de modelos e aumentar o número de turistas estrangeiros no Brasil. Os projetos cadastrados podem ser de todo o estado do Amazonas e não há um valor estimado para o investimento nos projetos.