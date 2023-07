Vereador pede tombamento histórico da sede da Vitória Régia em Manaus

"No propósito de proteger e preservar o patrimônio histórico e cultural, a edificação sede da Escola de Samba Vitória Régia, por sua importância histórica para o carnaval da cidade de Manaus e, por representar um instrumental indispensável à continuidade das atividades fins e sociais da entidade, é que peço aos meus Nobres Pares aprovação da propositura nesta Casa de Leis", defende o vereador Sassá no projeto.

O vereador, no texto do projeto, defende que a escola de samba é a mais antiga de Manaus, com 13 títulos conquistados do Carnaval e ainda cita que a Vitória Régia possui forte ligação com a comunidade negra, presente na Praça 14 há mais de 130 anos, como um dos motivos para tombamento da sede da agremiação.

Manaus/AM - A sede da Escola de Samba Vitória Régia, localizada no bairro Praça 14, pode ser tombada historicamente, se for aprovada proposta apresentada pelo vereador Sassá (PT), na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

