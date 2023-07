Operação prende 6 pessoas suspeitas de ligação com tráfico no Amazonas

Conforme o delegado, com as prisões, a polícia consegue impedir também que o tráfico de drogas se estenda a outros bairros de Manacapuru.

Malaquia já estava preso pelo mesmo crime, mas ainda continuava comandando o tráfico fora. Segundo o delegado Rafael Allemand, durante as prisões também foram apreendidos com os suspeitos, veículos roubados, uma arma e drogas.

Manaus/AM - A Operação Aceiro, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (6), prendeu 6 pessoas por suspeita de ligação com o tráfico de drogas no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

