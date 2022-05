Vendedor, analista, pintor e outros; Sine Amazonas oferece 139 vagas de emprego

Manaus/AM - O Sine Amazonas oferta nesta segunda-feira (23), 139 vagas de emprego. Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/ para fazer atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

O cidadão que não tiver como se candidatar pela internet poderá se deslocar até a sede do Sine Amazonas, na avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h.



03 VAGAS: OPERADOR DE TELEMARKETING

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em vendas e empréstimos consignados; documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: INSTRUTORA DE LÍNGUA INGLESA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Desejável inglês fluente e informática avançada; documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: FATURISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento na emissão de notas fiscais em produtos hospitalares e farmacêuticos; documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: CNH categoria “B” e curso técnico em mecânica; documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de pedreiro, pintor, eletricista predial ou bombeiro hidráulico; documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE CFTV

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Escolaridade: Ensino Técnico completo em Edificações

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ANALISTA CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis com qualificações e especializações na área contábil

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ANALISTA FISCAL

Escolaridade: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia, com qualificações e especializações na área tributária

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE TRADE MARKETING

Escolaridade: Ensino Superior completo em Marketing e áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em pacote Office avançado; CNH categoria “A” ou “AB" e veículo próprio; documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PINTOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência no ramo naval e trabalho com pinturas em metal; documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: POLIDOR DE VEÍCULO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em vendas de peças automotivas; documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE MUNCK

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência na operação de materiais pesados e guindaste; CNH categoria “D”; documentação completa e currículo atualizado.

25 VAGAS: MOTORISTA URBANO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Transporte Coletivo de Passageiros, Direção Preventiva; experiência com caminhão ou transporte especial; CNH categoria “D” ou “E”; documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática avançada; capacidade de negociação; experiência em equipamentos de telecomunicação; boa comunicação; documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: SUPERVISOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência no segmento de materiais de construção; ter curso de informática avançada e noção de logística e comercial; disponibilidade para viajar; documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Design, Publicidade e Propaganda ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Domínio no pacote Adobe; documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ENCARREGADO DE SOLDA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Curso técnico em soldagem comprovado; NR-33, NR-34, NR-35 e de liderança; disponibilidade para viajar; documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR DE VENDAS (ITACOATIARA)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro emprego ou com experiência na área.

OBS: Desejável experiência, podendo ser avulsa, em vendas ou comércio em geral; conhecimento em informática; residir no município de Itacoatiara; boa comunicação; documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em avaliações de risco; curso técnico em Segurança do Trabalho; habilidade com o programa SSO; proficiência e dinamismo para ministrar treinamentos normativos, preferencialmente NR-12, NR-33, NR-35 ou brigada de incêndio; documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

05 VAGAS: SOLDADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em soldagem, NR-33, NR-34 e NR-35; documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em informática e cursos na área; documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS: ANALISTA CONTÁBIL (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis com qualificações e especializações na área contábil

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS: ANALISTA FISCAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia, com qualificações e especializações na área tributária

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

15 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS: CONFERENTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

04 VAGAS: PEDREIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em manuseio de eletrodomésticos, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento geral em montagem e manutenção de motores a diesel; documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.